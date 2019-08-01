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    روسيا تعليقا على عقوبات ظريف : أمريكا تقود نفسها إلى طريق مسدود

    06:59 م الخميس 01 أغسطس 2019
    روسيا تعليقا على عقوبات ظريف : أمريكا تقود نفسها إلى طريق مسدود

    ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجي

    موسكو - (د ب ا)

    قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إدراج وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في قائمة العقوبات الأمريكية يظهر أن العقوبات هي الأداة الوحيدة التي تمتلكها الدبلوماسية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تقود نفسها بنفسها إلى طريق مسدود.

    وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي "فرض العقوبات هو الشيء الوحيد الذي تستطيع الدبلوماسية الأمريكية فعله".

    وأضافت ان الولايات المتحدة رفضت فرصة استخدام مجموعة واسعة من الموارد والأدوات الدبلوماسية لحل مختلف القضايا والمشاكل، تاركة فقط أداة واحدة في شكل عقوبات. وهذه الأداة لا تعمل،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

    كانت وزارة الخزانة الأمريكيةقد فرضت أمس الأربعاء عقوبات على ظريف.

    من جانبه ،قال ظريف، إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها" موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر": السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم... هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

    وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران وفرض عقوبات عليها ، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني .

    ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية أمريكا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العقوبات الأمريكية

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