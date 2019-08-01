رئيس عربي يتنازل عن الجنسية الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت رئاسة الجمهورية الصومالية، الخميس، أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو تخلي بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية.

وأضافت في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الصومالية، أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأمريكية كانت تجرى منذ مدة واستكملت الآن.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الصومالي عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية "حيث استفاد خلال تلك المدة خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، كما تقلد في عام 2010 منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية".

وينص الدستور الصومالي المؤقت على أن المواطن الصومالي يجوز له التجنس بجنسية بلد آخر، ولكن رئيس الجمهورية الحاصل على الجنسية الأمريكية أعلن بصفة رسمية تخليه عن الجنسية الأمريكية.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أربع نائبات ينتمين لأقليات في الولايات المتحدة من بينهم النائبة صومالية المولد إلهان عمر، التي طلب منها ترامب العودة إلى القرن الإفريقي.