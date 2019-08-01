اجتماع بين مسئولين من السعودية وإيران بسبب الحج
06:37 م الخميس 01 أغسطس 2019
مكة المكرمة - (أ ش أ)
التقى وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر، بمكة المكرمة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الخميس/ - أنه جرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لضيوف الرحمن.
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