اجتماع بين مسئولين من السعودية وإيران بسبب الحج

مكة المكرمة - (أ ش أ)

التقى وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر، بمكة المكرمة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الخميس/ - أنه جرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لضيوف الرحمن.