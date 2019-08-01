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    اجتماع بين مسئولين من السعودية وإيران بسبب الحج

    06:37 م الخميس 01 أغسطس 2019
    اجتماع بين مسئولين من السعودية وإيران بسبب الحج

    الدكتور محمد صالح بن طاهر

    مكة المكرمة - (أ ش أ)

    التقى وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر، بمكة المكرمة مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم /الخميس/ - أنه جرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام بشؤون الحجاج الإيرانيين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لضيوف الرحمن.

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    وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر مكة المكرمة إيران السعودية الحج 2019

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