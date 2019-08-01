حقوق جديدة للمرأة في السعودية بينها استخراج جواز وحرية السفر

القاهرة – مصراوي:

قالت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، إن المملكة بصدد إعلان قرارات تاريخية تخص حقوق المرأة في البلاد، أبرزها حقها في استخراج جواز سفر دون إذن ولي أمرها، والسماح لها بالسفر بحرية ببلوغها سن 21 عامًا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن "جهات عليا" أن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية يتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات أيضًا منح الأنثى نفس حقوق الذكر فيما يتعلق بحرية السفر إذا بلغ 21 عامًا.

كما شملت التعديلات أيضًا منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية دون تفريق على الجنس.

وألغت التعديلات أيضا مادة تحدد مقر إقامة المرأة المتزوجة بمحل إقامة زوجها، لتصبح فقط أن محل إقامة القاصر هو محل إقامة الوالد أو الوصي.

تمكن أيضًا التعديلات الجديدة المرأة من الإبلاغ عن المواليد، بعدما كانت مقتصر الأمر على الرجال فقط (الآباء). ومنحت التعديلات المرأة حق الإبلاغ رسميًا عن حالات الوفاة بعدما كانت مقصورة عن "الأقارب الذكور"، ليصبح الإبلاغ مسموح لـ"أصول أو فروع أو زوجة المتوفي أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عامًا أو أكبر".

وبات مسموحا للمرأة أيضًا في المملكة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة.

ونصت أبرز التعديلات على:

السماح للمرأة استخراج جواز سفر دون إذن ولي أمرها .

للمرأة حرية السفر دون موافقة ولي أمرها إذا تجاوزت سن ٢١ عام.

تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفي وليهم.

للذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون 21 سنة

للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال.