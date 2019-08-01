الداخلية اليمنية: 49 قتيلاً جراء العمليات الإرهابية بعدن

عدن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم/الخميس/، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي حفل استعراضي وتدريبي عسكري بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن.

وأعربت الداخلية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية مؤكدة أنها لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية، مشيرة إلى أن الهجومين يثبتان بأن ميليشيا الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الأمن والاستقرار.

وأكدت أنها لن تفرط في تضحيات دماء الشهداء التي سالت لتحرير عدن وسائر مدن اليمن من قوى الإرهاب والتمرد الحوثية، وأنها ماضية في طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستظل عدن وكافة المدن المحررة شامخة وقوية.

ونعت الداخلية في بيانها كافة الذين سقطوا في العمليتين الإرهابيتين وفي مقدمتهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة، سائلة المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين.