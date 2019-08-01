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    الجزائر:البدء فورا في جلسات الحوار الوطني

    05:00 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الجزائر:البدء فورا في جلسات الحوار الوطني

    الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني بالجزائر

    الجزائر - (أ ش أ)

    قررت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني بالجزائر، البدء الفوري في الحوار الوطني وفقًا لمواعيد سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

    وقالت الهيئة - في بيان لها اليوم الخميس، عقب اجتماعها برئاسة منسقها كريم يونس - إن الهيئة على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار، مؤكدة أن مصلحة الوطن فوق الجميع.

    ورحبت الهيئة بالشخصيات الوطنية التي لبت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشخصيات لاحقًا.

    وكان كريم يونس قد قدم استقالته من عضوية الهيئة خلال الاجتماع، إلا أن أعضاء الهيئة رفضوها بالإجماع، بناء على رغبة العديد من الشخصيات والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف الولايات الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب وقت.

    وتراجع يونس عن استقالته شعورًا بروح المسؤولية تجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه بحسب البيان ذاته.

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    الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني الجزائر كريم يونس

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