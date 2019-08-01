توقعات بأول لقاء بين شتاينماير وترامب خلال إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا

برلين - (د ب أ):

من المتوقع أن يلتقي الرئيسان الألماني والأمريكي فرانك-فالتر شتاينماير ودونالد ترامب خلال احتفالات في العاصمة البولندية وارسو بمناسبة الذكرى الـ 80 للغزو الألماني على بولندا.

وأكد ديوان الرئاسة بالعاصمة الألمانية برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن شتاينماير سوف يشارك في الاحتفالات المنتظرة في الأول من شهر سبتمبر القادم- مثل ترامب.

يشار إلى أنه تمت دعوة كلا الرئيسين لحضور الاحتفاليات من قبل الرئيس البولندي أندريه دودا.

وبحسب البيانات، سوف يزور شتاينماير ودودا مدينة فيلون البولندية من أجل القيام بإحياء ذكرى ثنائية.

ويعتزم الرئيسان الألماني والبولندي التوجه سويا إلى وارسو.

يشار إلى أن شتاينماير وترامب لم يلتقيا حتى الآن.

وكان شتاينماير وصف ترامب بأنه "من دعاة الكراهية" في عام 2016 عندما كان لا يزال يتولى منصب وزير خارجية ألمانيا وكان ترامب مرشحا للرئاسة.

وعلى الرغم من توجه الرئيس الألماني بصحبة زوجته إلكه بودندر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي، فإنهما اقتصرا على زيارة لوس أنجليس وسان فرانسيسكو.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأربعاء أن دونالد وميلانيا ترامب سوف يتوجهان إلى بولندا.

وبحسب بيانات بولندية، ستستمر إقامة ترامب في وارسو في الفترة بين 31 أغسطس الجاري وحتى الثاني من سبتمبر القادم.