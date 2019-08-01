ريجان وصف مسؤولين أفارقة بـ"القردة" في مكالمة سرية

القاهرة - مصراوي:

وصف الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان المندوبين الأفارقة لدى الأمم المتحدة بـ"القردة"، في مكالمة سرية، حسب ما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح المصدر أن الرئيس الأمريكي الشهير، الذي اشتغل في البيت الأبيض من 1981 إلى 1989، أدلى بهذا التعليق "العنصري" قبل عشر سنوات من توليه المنصب الرئاسي، وذلك خلال مكالمة سرية مع الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون.

وتابع أن المكالمة سربت تفاصيلها من طرف تيم نافتالي، الذي يشتغل أستاذا للتاريخ في جامعة نيويورك، وكان يدير مكتبة نيكسون الرئاسية خلال الفترة ما بين 2007 و2011 - وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت "ذا صن" إن ريجان، الذي كان حاكما لكاليفورنيا في ذلك الوقت، بدا غاضبا من المندوبين الأفارقة في الأمم المتحدة بعدما وقفوا ضد الولايات المتحدة في تصويت للاعتراف بالصين وطرد تايوان.

وكان ريجان يناصر تايوان، واتصل بنيكسون لينفس عن غضبه من الدول الأفريقية التي تحدت أمريكا وصوتت في الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالصين.

وقال ريجان، في المكالمة "لرؤية هؤلاء القردة من تلك الدول الأفريقية - عليهم اللعنة، إنهم لا يجيدون حتى ارتداء الأحذية".

وكشف نافتالي أن ريغان اتصل بنيكسون ليطالبه بالانسحاب من الأمم المتحدة، قبل أن يصف، في المكالمة نفسها، وفد دولة تنزانيا بـ"آكلي لحوم البشر".

يشار إلى أن رونالد ريجان توفي عام 2004، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد معركة طويلة مع مرض الزهايمر.