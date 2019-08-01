مؤسسة بطرس غالي تثمن تصريحات السيسي حول إصلاح التعليم بمؤتمر الشباب

القاهرة- أ ش أ:

أكدت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" أهمية ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بالتعليم وتطويره، وذلك خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي اختتم أعماله أمس الأربعاء.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الخميس- إنها تثمن وتشيد بما ذكره السيد الرئيس في هذا الشأن لتؤكد في ذات الوقت أن برامجها تتبنى ذات الهدف، مشيرة إلى أنها على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية للبدء في تطوير البنية المؤسسية الحديثة لمدارس التعليم الأساسي وفق برنامج سنوي بدءا من إحدى المدارس في أقصى جنوب مصر.

من ناحية أخرى، نوهت المؤسسة - في بيانها- بما أكد عليه الرئيس أيضا فيما يتعلق بتدوير المخلفات، مؤكدة أهمية التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد، لافتة إلى أن ذلك يعد من اهتمامات المؤسسة من أجل خلق بيئة نظيفة سليمة مواتية للمساعدة في عملية التنمية المستدامة واستمرارها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، إن الدولة تعمل على إنشاء جامعات تليق بمصر، منذ 5 سنوات وأنه علينا السير في عملية التوأمة مع جامعات في الخارج، وضعنا شروطا دقيقة لإنشاء الجامعات من أجل تحسين مستوى التعليم، مضيفا أن الدولة تتحرك بشكل جيد بشأن التعليم العام والعالي.

وفيما يتعلق بملف المخلفات، أكد الرئيس أن موضوع المخلفات مهم للغاية وهناك جهد كبير للغاية من الدولة لهذا الملف.