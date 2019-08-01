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    مفاوض بريطانيا بشأن بريكست يلتقي مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل

    03:06 م الخميس 01 أغسطس 2019
    مفاوض بريطانيا بشأن بريكست يلتقي مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل

    بروكسل - (د ب أ):
    ذكرت متحدثة بأسم المفوضية الأوروبية أن ديفيد فروست كبير مفاوضي بريطانيا الجديد في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التقى كبير مسؤولي التكتل خلال رحلة إلى بروكسل.

    وقالت المتحدثة إن فروست التقى بالقائمة بأعمال أمين عام المفوضية إيلزه يوهانسون ومفاوض الاتحاد الأوروبي المعني ببريكست، ستيفاني ريزو، وكذلك كلارا مارتينيز ألبيرولا رئيسة مجلس الوزراء لدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الخميس.

    وقال الجانبان اليوم الخميس إنهما أكدا مجددا مواقفهما القائمة ويتطلعان لمزيد من التواصل.

    وتولى بوريس جونسون، وهو ناقد صريح لاتفاق انسحاب بريطانيا الذي جرى إبرامه مع الاتحاد الأوروبي في عهد سلفه تيريزا ماي، رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.

    ويريد جونسون،المؤيد المتشدد للبريكست، أن يعيد الاتحاد الأوروبي فتح المفاوضات بشأن اتفاق الانسحاب ولكن التكتل يصر على أن هذا الخيار ليس مطروحا. ويقول رئيس الوزراء البريطاني إنه سوف يغادر التكتل بدون اتفاق في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

    وسوف يلتقي يونكر وجونسون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في بياريتز في فرنسا في الفترة من 24 حتى 26 أغسطس، حسبما قالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا.

    ديفيد فروست بريكست بريطانيا

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