حاكم اسطنبول يعلن نقل أكثر من 15 ألف من المهاجرين غير المسجلين

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن مكتب حاكم اسطنبول، اليوم الخميس، نقل أكثر من 15 ألف من المهاجرين غير المسجلين، ومن بينهم سوريون، من المدينة، وذلك في غضون أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاق الحكومة حملة لنقلهم إلى أماكن أخرى.

وقال مكتب حاكم اسطنبول على موقعه الالكتروني، إن المهاجرين الذين تم نقلهم بينهم 2630 من السوريين غير المسجلين، تم إرسالهم إلى مخيمات لاجئين تقع خارج المدينة. أما باقي المهاجرين، فقد تم نقلهم إلى مدن أخرى قيد الترحيل.

يذكر أن السلطات التركية كثفت مؤخرا من الجهود التي تقوم بها ضد المهاجرين غير الشرعيين في اسطنبول، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 16 مليون نسمة.

وتعاني تركيا من أزمة مالية منذ العام الماضي، واستياء من اللاجئين السوريين. وكانت وسائل الإعلام المحلية أفادت في الشهر الماضي بوقوع اشتباكات بين السوريين والأتراك في اسطنبول.

ويخضع اللاجئون السوريون للحماية المؤقتة في تركيا، ولكن السلطات شددت من الإجراءات الأمنية ضدهم.