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    الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 1200 طفل خلال النزاعات المسلحة في 2018

    02:07 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 1200 طفل خلال النزاعات المسلحة في 2018

    أكثر من 1200 طفل قتلوا وأصيبوا نتيجة النزاعات الم

    نيويورك - (أ ش أ):

    ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 طفل قتلوا وأصيبوا نتيجة النزاعات المسلحة خلال عام 2018، مما يشكل أعلى رقم تسجله الدراسات المسحية التي تجريها المنظمة .

    وأضاف التقرير الأممي السنوي - حسبما ذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية اليوم الخميس - أن أكثر من 7 آلاف طفل حول العالم جندوا وارسلوا إلى جبهة النزاعات، مشيرًا إلى أن الصومال ونيجيريا وسوريا سجلت أعلى النسب.

    ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل حالات عديدة من الاعتداءات الجنسية بحق الفتيان والفتيات، موضحًا انهيار عدد كبير من مباني المدارس خلال النزاعات المسلحة، خاصة في مالي حيث لا زالت هناك 827 مدرسة مغلقة منذ العام الماضي، الأمر الذي نتج عنه حرمان نحو 240 ألف طفل من التعليم.

    يذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان قد حث كافة أطراف النزاع - في بيان رسمي - على الكف عن شن هجمات مباشرة تستهدف المدنيين والأطفال.

    مقتل أطفال النزاعات المسلحة الأمم المتحدة

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