روحاني يعلن عن تدشين مشاريع اقتصادية وانتاجية ضخمة في شمال غرب البلاد

طهران - (د ب أ):

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، أنه من المقرر أن يتم اليوم الخميس، تدشين مشاريع اقتصادية وانتاجية جيدة للغاية وفعالة، في محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة في شمال غرب البلاد.

وأضاف روحاني لدى وصوله إلى مطار تبريز اليوم، أن هذه المشاريع مهمة للغاية وسيكون لها تأثير مالي جيد وتأثير اقتصادي كبير على المحافظة، بما في ذلك مشاريع المياه والكهرباء والمصافي وغيرها، بحسب ما نقلته "وكالة الانباء الايرانية" (إرنا).

ومن المقرر أن يقوم روحاني خلال الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى المحافظة، بافتتاح 518 مشروعا باستثمار 8 الاف مليار تومان و240 مليون يورو، منها 4 مشاريع رئيسية تتعلق بمشاريع حدودية في مجال المياه ووزارة الطاقة.