  • عاجل:تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    روحاني يعلن عن تدشين مشاريع اقتصادية وانتاجية ضخمة في شمال غرب البلاد

    02:06 م الخميس 01 أغسطس 2019
    روحاني يعلن عن تدشين مشاريع اقتصادية وانتاجية ضخمة في شمال غرب البلاد

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    طهران - (د ب أ):

    أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، أنه من المقرر أن يتم اليوم الخميس، تدشين مشاريع اقتصادية وانتاجية جيدة للغاية وفعالة، في محافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة في شمال غرب البلاد.

    وأضاف روحاني لدى وصوله إلى مطار تبريز اليوم، أن هذه المشاريع مهمة للغاية وسيكون لها تأثير مالي جيد وتأثير اقتصادي كبير على المحافظة، بما في ذلك مشاريع المياه والكهرباء والمصافي وغيرها، بحسب ما نقلته "وكالة الانباء الايرانية" (إرنا).

    ومن المقرر أن يقوم روحاني خلال الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى المحافظة، بافتتاح 518 مشروعا باستثمار 8 الاف مليار تومان و240 مليون يورو، منها 4 مشاريع رئيسية تتعلق بمشاريع حدودية في مجال المياه ووزارة الطاقة.

    حسن روحاني طهران ايران مشاريع اقتصادية محافظة أذربيجان

    الخبر التالى:

    الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 1200 طفل خلال النزاعات المسلحة في 2018
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان