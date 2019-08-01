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    تضرر العديد من المباني في بلدة أسترالية نائية بسبب زلزال بقوة 3ر5 درجة

    12:49 م الخميس 01 أغسطس 2019
    تضرر العديد من المباني في بلدة أسترالية نائية بسبب زلزال بقوة 3ر5 درجة

    كانبرا - (د ب أ):

    تعرضت بلدة أسترالية نائية لزلزال بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى إلحاق أضرارا بالعديد من المباني.

    وقد ضرب الزلزال صباح اليوم الخميس بلدة "تينانت كريك"، الواقعة في الإقليم الشمالي بأستراليا، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف نسمة.

    وذكر مركز العلوم الجيولوجية الأسترالي أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب البلدة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

    وأفادت وسائل إعلام محلية بشعور السكان بالهزات.

    ومن جانبه، قال هيو جلانفيل، كبير خبراء الزلازل في مركز العلوم الجيولوجية الأسترالي، لوكالة أنباء "إيه. إيه. بي" الأسترالية: "لدي تقارير بحدوث أضرار طفيفة... ولم تردنا تقارير بحدوث أي شيء ضخم حتى الآن."

    وكان زلزال بلغت قوته 6ر6 درجة على مقياس ريختر، هو الأكبر الذي تم تسجيله في أستراليا بمنطقة "تينانت كريك" في عام 1988.

    تصدع المباني زلزال استراليا

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