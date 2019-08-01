كوشنر يبحث بالقاهرة التطورات في منطقة الشرق الأوسط

القاهرة - (د ب أ):

وصل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره إلى القاهرة اليوم الخميس قادما على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

ويبحث كوشنر خلال زيارته للقاهرة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة عملية السلام وسبل تحريكها على ضوء ما يسمى بـ "صفقة القرن".

ويضم الوفد المرافق لجاريد كوشنر المبعوث جيسون جرينبلات ونائبه آفى بيركويتز، و براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران .

وبدأ كوشنير أمس زيارة إلى الأردن وإسرائيل في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل قطر والسعودية والإمارات.

وكان كوشنر التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ساعات من مناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان.