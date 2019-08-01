المرصد السوري: قوات النظام تتقدم بريف حماة الشمالي

القاهرة/لندن - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن قوات النظام سيطرت على أربع قرى ومزارع في القطاع الشمالي من الريف الحموي في أول تقدم لها منذ نحو شهرين.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن قوات النظام وبدعم جوي وبري مكثف تمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حصرايا وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري بريف حماة الشمالي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اشتباكات بوتيرة منخفضة مع الفصائل أفضت إلى انسحاب الأخيرة نتيجة القصف الكبير على محيط المنطقة وتقطيع أوصالها، فيما تحاول قوات النظام الآن التقدم باتجاه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل تترافق مع عمليات قصف جوي مكثف من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية بالإضافة لعشرات القذائف والصواريخ.

ولفت المرصد إلى أن قوات النظام تسعى من خلال محاولات التقدم هذه السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة لتأمين طريق اتستراد السقيلبية - محردة الاستراتيجي وإبعاد الفصائل عن المنطقة بعد أن كانت الفصائل قد تمكنت من قطع الطريق لنحو 52 يوما بسيطرتها على تل ملح والجبين شمال غرب حماة قبل أن تستعيدها قوات النظام قبل أيام.