روحاني: فرض عقوبات ضد ظريف هو عدم كفاءة من الولايات المتحدة

طهران - (د ب أ):

أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا إن هذا يظهر عدم الكفاءة السياسية والأخلاقية للبيت الأبيض.

وقال روحاني في بيان نشر على موقعه على الانترنت: "من ناحية يتحدث الأمريكيون باستمرار عن المفاوضات، لكنهم يعاقبون وزير خارجيتنا".

وفي تغريدة على تويتر، وصف دياكو حسيني مستشار روحاني للسياسة الخارجية القرار بأنه "عمل يائس"، مضيفا أنه كان "هزيمة أخرى محرجة للدبلوماسية الأمريكية، لأن صوت ظريف الآن أعلى من أي وقت مضى في الداخل والخارج".

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الأمريكيون خائفون فقط من القدرات الدبلوماسية لظريف".

وجاء القرار النادر، الذي أعلنته الولايات المتحدة أمس الأربعاء بوضع دبلوماسي أجنبي بارز في قائمة العقوبات، بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي يتضمن فرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبررت الولايات المتحدة قرارها الأحدث بالقول إن ظريف يتصرف نيابة عن المرشد الأعلى.

وليس من المتوقع أن تؤثر العقوبات على قدرة ظريف على زيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث إن واشنطن ملزمة باتفاق دولي بهذا الشأن، ومع ذلك فمن المحتمل أن يتسبب في تقييد حركته. وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ورد ظريف، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، على الفور تقريبا، قائلا إن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير عليه لأنه ليس لديه أصول خارج إيران يمكن أن تغلقها واشنطن أو تصادرها بموجب العقوبات.