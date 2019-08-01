صحف السودان تُبدي تفاؤلا بخصوص الاتفاق على "الإعلان الدستوري"

الخرطوم - (أ ش أ):

ساد تفاؤل الصحف السودانية الصادرة اليوم الخميس بقرب الوصول إلى اتفاق حول "الإعلان الدستوري" بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، مما يمهد لتشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية.

ونقلت صحيفة "المجهر السياسي" عن القيادي في قوى "الحرية والتغيير" أحمد ربيع قوله: إن اللجان الفنية بين الطرفين فرغت تماما من دراسة الإعلان الدستوري وتوافقت حوله، موضحا أن الطرفين جاهزان لعقد جولة مفاوضات مباشرة حول الإعلان الدستوري ووضع اللمسات الأخيرة على وثيقته والتوقيع عليه.

وقال القيادي في قوى "الحرية والتغيير" خالد عمر، في تصريح لصحيفة "السوداني"، إنه تم الفراغ من إعداد الوثيقة الدستورية، والنقاط العالقة محدودة تحتاج فقط التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.

ومن جهتها، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" دعوة الوسيط الافريقي محمد حسن ولد لبات طرفي التفاوض إلى استعجال التوصل إلى اتفاق حول الوثيقة الدستورية لتحقيق مصلحة الشعب السوداني.