وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان يفشلان في تضييق الخلافات بين البلدين

سول - (أ ش أ):

فشل وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان في تضييق الخلافات بين البلدين خلال محادثاتهما الثنائية التي جرت في بانكوك في تايلاند، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن ذلك جاء قبل يوم واحد من قرار اليابان المحتمل لرفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق بهم.

وأشارت يونهاب إلى أن هذه هي المرة الأولي التي يعقد فيها اجتماع وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان بعد أن شددت اليابان قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية في 4 يوليو الماضي، في انتقام لقرارات محكمة كورية جنوبية بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، بعد المحادثات بين وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا ونظيرها الياباني تارو كونو، إنه لم يكن هناك تغيير كبير في موقف اليابان، مضيفا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال تبدو كبيرة.

وذكر المصدر - الذي لم يكشف عن هويته - أن الوزيرة الكورية الجنوبية حثت اليابان بشدة على تعليق قرارها لرفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء، محذرة من أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان قد تصبح أكثر صعوبة حال أن رفعت اليابان كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء.

وصرحت الوزيرة كانج كيونج-هوا بأن قيود التصدير اليابانية ترتبط بقضية العمل القسري، مؤكدة على الحاجة للوقت من أجل تسوية القضية من خلال الحوار.

ومن المتوقع أن تقرر اليابان رفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق بهم والتي تضم 27 دولة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.. سيسمح ذلك للحكومة اليابانية بتقييد الصادرات إلى كوريا الجنوبية على نطاق واسع من خلال مطالبة المصدرين اليابانيين بالسعي للحصول على تراخيص لكل حالة لمئات المواد الصناعية التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج الأسلحة.