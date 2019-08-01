حول العالم في 24 ساعة: توقيف عناصر من الدعم السريع أطلقوا النار على طلاب الأبيض

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، توقيف عدد من عناصر قوات الدعم السريع أطلقوا النار على المتظاهرين في مدينة الأُبيض هذا الأسبوع.