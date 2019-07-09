تراجع عدد الطائرات التي سلمتها شركة "بوينج" بنسبة 54% خلال الربع الثاني

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" تراجع عدد الطائرات التي سلمتها الشركة لعملائها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 54% سنويا، وهو ما يشير إلى حجم الضرر الذي تعرضت له الشركة بعد قرار سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل طائرات طراز "بوينج 737 ماكس" بسبب حادثي سقوط طائرتين منه خلال خمسة أشهر.

وذكرت الشركة أنها سلمت خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الحالي 90 طائرة منها 27 طائرة من عائلة "بوينج 737"، مقابل 194 طائرة، نحو ثلاثيها من عائلة "737" خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن كل الطائرات التي تم تسليمها من عائلة "737" خلال الربع الثاني من العام الحالي، كانت من النسخ الأقدم من هذه العائلة.

كانت طائرتان من طراز "بوينج 737 ماكس" أكثر طرز "بوينج" مبيعا، قد تحطمتا خلال خمسة أشهر تقريبا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا، حيث تحطمت الطائرة الأولى في إندونيسيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي مما أسفر عن مقتل 189 شخصا، وتحطمت الثانية في إثيوبيا في آذار/مارس الماضي مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

كانت شركة الطيران منخفض التكاليف "فلاي ديل" التابعة للخطوط الجوية السعودية قد ألغت مؤخرا طلبية شراء 30 طائرة طراز "بوينج 737 ماكس" من شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" بعد قرار سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل طائرات هذا الطراز في أعقاب حادثي سقوط طائرتين منه في إندونيسيا وإثيوبيا خلال نحو خمسة أشهر.

كانت "بوينج" قد أعلنت عن هذه الصفقة في ديسمبر من العام الماضي، حيث تقدر قيمتها بحوالي 9ر5 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية. كما تضمنت الصفقة إمكانية شراء 20 طائرة إضافية من نفس الطراز.