رئيس وزراء جورجيا يرحب بقرار بوتين عدم فرض عقوبات ضد بلاده

تبليسي - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه، اليوم الثلاثاء، أنه يرحب بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم فرض عقوبات على تبيليسي، مؤكدًا ضرورة ألا تكون هناك حواجز بين الشعوب.

وقال رئيس الوزراء الجورجي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بالطبع هذا القرار جيد ومرحّب به، موقفي الشخصي هو، أنه يجب ألا تكون هناك حواجز بين الشعوب".

واعتمد مجلس الدوما الروسي في الجلسة العامة، في وقت سابق اليوم، بيانا أوصى فيه الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة ضد جورجيا وتقديم المقترحات المناسبة إلى الرئيس.

لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الثلاثاء، عن عدم تأييده لفرض عقوبات اقتصادية ضد جورجيا قائلا "بالنسبة لفرض عقوبات مختلفة ضد جورجيا، لن أفعل ذلك احتراماً للشعب الجورجي".

وكان أحد مقدمي البرامج التلفزيونية في قناة "روستافي-2" الجورجية قد بدأ يوم الأحد الماضي برنامجه بالهجوم على الرئيس الروسي، ما أثار غضباً شديداً لدى عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في جورجيا، الذين أعربوا عن قلقهم من تأزم العلاقات الجورجية الروسية بشكل أكبر.

وشجب كل من الرئيس الجورجي ورئيس الوزراء أقوال مقدم البرنامج، فيما وصفت وزارة الخارجية الجورجية هذه التصرفات بأنها عمل من شأنه إثارة المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.