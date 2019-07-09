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    البرلمان الفرنسي يقر بأغلبية ساحقة قوانين ضد خطاب الكراهية على الإنترنت

    08:46 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    البرلمان الفرنسي يقر بأغلبية ساحقة قوانين ضد خطاب الكراهية على الإنترنت

    البرلمان الفرنسي

    باريس - (د ب أ):

    صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء لصالح تمرير قوانين أكثر صرامة تطالب منصات الإنترنت بحذف المنشورات التي تندرج في إطار خطاب الكراهية.

    وينص التشريع، الذي يحذو حذو تشريع مماثل في ألمانيا، على أنه يجب على المواقع الإلكترونية حذف المنشورات المسيئة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها.

    ومرر أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون بموافقة 434 نائبا واعتراض 33 آخرين.

    ومنذ أكتوبر 2017، أصبح يتعين على المواقع الإلكترونية في ألمانيا حذف المنشورات التي تحتوي بوضوح على خطاب كراهية خلال 24 ساعة، أو خلال أسبوع في حالات أقل وضوحا، من أجل تجنب غرامات تصل إلى ملايين اليورو.

    البرلمان الفرنسي الإنترنت باريس الجمعية الوطنية الفرنسية ألمانيا
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