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    بوتين يرفض دعوات لفرض عقوبات جديدة على جورجيا

    07:49 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    بوتين يرفض دعوات لفرض عقوبات جديدة على جورجيا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (د ب أ):

    رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء دعوات من سياسيين في موسكو لفرض عقوبات جديدة على تبليسي ردا على إهانة صحفي جورجي لبوتين في تصريحات تليفزيونية.

    وعن العلاقات بين روسيا وجورجيا، قال بوتين في يكاتيرينبيرج "لن أتخذ أي إجراءات، لكي لا أعقد العلاقات".

    وتابع بوتين إنه لا يري ضرورة لتوجيه اتهامات ضد الصحفي البارز جورجي جابونيا، معتبرا أن هذا سيكون "شرف كبير للغاية له"، ومشيرا إلى أنها كانت محاولة لجذب الانتباه.

    وكان من بين العقوبات التي طالب بها أعضاء البرلمان الروسي فرض حظر على صادرات الخمور ومياه "بورجمي" المعدنية، وذلك بعدما تحدث جابونيا على شبكة "روستافي 2" الجورجية وأهان الرئيس الروسي بوتين وعائلته بأشد العبارات في نهاية الأسبوع.

    وقوبلت تصريحات جابونيا بانتقادات من الرئيس الجورجي والشبكة التليفزيونية باعتبارها تجاوزات إلى حد كبير، بينما أثارت التصريحات حالة من الغضب في روسيا.

    فلاديمير بوتين جورجيا موسكو روسيا
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