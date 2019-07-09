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    مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الاتفاق النووي مع إيران

    07:34 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الاتفاق النووي مع إيران

    وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

    موسكو - (أ ش أ):

    بحث سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من سفيري بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألماني المؤقت لدى موسكو، الوضع المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

    وقالت الخارجية الروسية - في بيان - أن ريابكوف ناقش خلال اللقاء الموقف من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في ضوء الاجتماع الاستثنائي المزمع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا الأربعاء.

    وأضاف البيان أنه جرى التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران ودول الثلاثي الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل الحفاظ على الاتفاقيات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

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    سيرجي ريابكوف الخارجية الروسية الاتفاق النووي إيران موسكو

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