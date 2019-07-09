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    الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في باقم بصعدة ويكبّد المليشيا 23 قتيلا

    07:11 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في باقم بصعدة ويكبّد المليشيا 23 قتيلا

    الجيش اليمني

    عدن – (أ ش أ):

    أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء تقدما جديدا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي البلاد.

    وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاهين الجنوبي الشرقي، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي؛ ما أسفر عن مصرع 23 عنصرا من المليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

    كما استعادت قوات الجيش خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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    الجيش اليمني اليمن صعدة الحوثيين

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