ترامب ينتقد الهند لفرضها رسومًا جمركية على بعض السلع الأمريكية

واشنطن – (أ ش أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند لفرضها رسومًا جمركية على بعض السلع الأمريكية، دون أن يفصح عن أي إجراء من الممكن لواشنطن اتخاذه في ظل النزاع التجاري القائم بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، : "كان لدى الهند فرصة كبيرة منذ فترة طويلة لفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية ولكنّ الأمر لم يعد مقبولًا بعد"، حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وفرضت الهند رسومًا جمركية "انتقامية" على 28 سلعة أمريكية اعتبارًا من أمس الأول الأحد، بعدما سحب واشنطن بعض الامتيازات التجارية في وقت سابق من الشهر الجاري في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين.

وأعلنت الهند لأول مرة في يونيو من العام الماضي زيادة الرسوم الجمركية، ردًا على قرار أمريكي مماثل استهدف منتجات هندية مثل الصلب والألومنيوم، لكن نيودلهي أجلت الموعد النهائي لاتخاذ هذا الإجراء أكثر من مرة قبل أن تنتهي المهلة الحالية في الـ6 من يوليو الجاري.