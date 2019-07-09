ترامب يشكر تميم على توسيع قاعدة "العديد": الحمدلله ليست من أموالنا

القاهرة – مصراوي:

خلال كلمة له في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، ليلة الاثنين، بمناسبة زيارة أمير قطر تميم بن حمد لواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تميم حليف مهم للولايات المتحدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، أن استثمارات الدوحة هي الأكبر في الولايات المتحدة، وهي موضع تقدير كبير.

وشكر ترامب أمير قطر على توسعة قاعدة العديد العسكرية، مؤكدًا أن الدوحة هي من ستنفق على توسيع تلك القاعدة ولن تنفق الولايات المتحدة شيئًا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن قطر قدمت مساعدات للولايات المتحدة من خلال منشأة عسكرية، ومطار عسكري، باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار، قائلًا: "الحمدلله كانت أغلبها من أموالكم وليست أموالنا".

وكانت الولايات المتحدة وقطر قد اتفقتا في وقت سابق، على توسيع قاعدة “العديد” العسكرية، التي تحتضن آلاف العسكريين الأمريكيين، وتعتبر من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.

وأضاف ترامب قائلا إنه يرى الاستثمارات القطرية من منظور مختلف، فهي بمثابة توفير وظائف في الداخل الأمريكي، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارته حققت ما يقرب من 160 مليون فرصة عمل، وهو رقم قياسي لم يسبق أن حقق في السابق، وفقاً للرئيس الأمريكي.