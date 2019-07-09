السعودية: لن نسمح برفع شعارات سياسية أو مذهبية خلال الحج

الرياض - (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أنها لن تسمح برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية خلال فترة الحج .

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، إن المجلس جدد "دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأكد الشبانة أن مجلس الوزراء شدد على "أن ( قوات الأمن) لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك".

وأضاف الشبانة أن العاهل السعودي "وجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة".