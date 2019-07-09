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    إغلاق "المسجد المركزي" في مدينة كولونيا الألمانية عقب تلقي رسالة تهديد

    03:15 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    إغلاق "المسجد المركزي" في مدينة كولونيا الألمانية عقب تلقي رسالة تهديد

    المسجد المركزي في مدينة كولونيا الألمانية

    كولونيا - (د ب أ):

    عقب تلقي رسالة تهديد إلكترونية، أغلقت السلطات الألمانية "المسجد المركزي" التابع لاتحاد الشؤون الإسلامية التركي (ديتيب) في مدينة كولونيا الألمانية والمنطقة المحيطة به على نطاق واسع.

    وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء: "محتوى الرسالة كان تهديدا إلى حد كبير، ما حتّم علينا التصرف على نحو مباشر".

    وذكر المتحدث أنه تم إخلاء المسجد، مضيفا أن عددا كبيرا للغاية من قوات الأمن يقوم بتفتيش مجمع المسجد منذ قبل ظهر اليوم، "لكنهم لم يعثروا حتى الآن على شيء قد يشكل مصدر خطر".

    وتم إنهاء العملية الأمنية تدريجيا بعد ساعة ونصف.

    ولم تعلن الشرطة حتى الآن تفاصيل محتوى البريد الإلكتروني.

    المسجد المركزي رسالة تهديد مدينة كولونيا المانيا

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