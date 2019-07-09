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    سفيرة السعودية بواشنطن تسلم أوراق اعتمادها لترمب

    12:46 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    سفيرة السعودية بواشنطن تسلم أوراق اعتمادها لترمب

    الأميرة ريما بنت بندر

    القاهرة - مصراوي:

    سلمت السفيرة السعودية في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض.

    وقالت الأميرة ريما عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى الرئيس والشعب الأمريكي".

    وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن "سأسعى إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية".

    وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وصلت واشنطن الأسبوع الماضي، لتباشر مهام عملها سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية بواشنطن، فهد ناظر، الخميس الماضي، أن السفيرة المعيّنة قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

    وقالت الأميرة ريما في صفحتها على موقع تويتر يوم الخميس "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

    وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

    ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية في أمريكا واشنطن ترامب

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    سفيرة السعودية بواشنطن تسلم أوراق اعتمادها لترمب
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