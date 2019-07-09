محكمة هندية ترفض طلب صاحب سلسلة مطاعم شهيرة لتأجيل تنفيذ عقوبة بالسجن

نيودلهي - (د ب أ):

رفضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، طلبا قدمه صاحب سلسلة مطاعم شهيرة، لتأجيل تنفيذه لعقوبة السجن بسبب سوء حالته الصحية.

وكانت المحكمة العليا في مدراس قضت في عام 2009 بسجن بي. راجاجوبال مدى الحياة، بتهمة قتل موظف لديه كان يرغب صاحب سلسلة المطاعم الهندية في الزواج من زوجته. وأيدت المحكمة العليا الحكم في مارس الماضي.

ويشار إلى أن راجاجوبال 72 عاما المعروف باسم "دوسا كينج"، هو مؤسس سلسلة مطاعم "سارافانا بهافان" الشهيرة ، التي لديها أكثر من 80 فرعا في 21 دولة.

وقد رفض القضاة طلب راجاجوبال، حيث قالوا إن مسألة تدهور صحته قد أثيرت في إحدى جلسات الاستماع وأنه يجب أن يقوم بتسليم نفسه فورا، بحسب ما ذكرته محطة "نيودلهي تي في".

وكان قد تم إمهال راجاجوبال حتى السابع من يوليو الجاري لكي يقوم بتسليم نفسه، ويبدأ في قضاء العقوبة، ولكنه تم نقله إلى المستشفى، حيث قدم طلبا لتأجيل تنفيذ الحكم.