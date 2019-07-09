  • عاجل:وزير التموين يُعدّل سعر تكلفة الخبز المدعم (قرار رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    مهاتير محمد يدرس اقتراحات لبيع أو إدارة الخطوط الجوية الماليزية

    11:12 ص الثلاثاء 09 يوليه 2019
    مهاتير محمد يدرس اقتراحات لبيع أو إدارة الخطوط الجوية الماليزية

    رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد

    كوالالمبور- (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن حكومته تدرس مقترحات تلقتها حول شركة الخطوط الجوية الماليزية.

    وقال رئيس الوزراء للصحفيين بالقرب من كوالالمبور اليوم الثلاثاء إن المقترحات الأربعة كانت في معظمها من شركات محلية عرضت إما شراء حصة في الشركة أو إدارتها. ولم يذكر اسم الشركات التي أرسلت المقترحات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

    وأضاف مهاتير: "يجب أن نعثر على شركة تتمتع بالخبرة".

    وتدرس ماليزيا طرقا لتحسين شركة الخطوط الجوية المتعثرة. وطالب الصندوق السيادي لماليزيا، "خزانة ناسيونال بيرهاد"، المساهم الوحيد بالخطوط الجوية، شركة الطيران بوضع خطة استراتيجية في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن ضخ الصندوق ستة مليارات رينجت (5ر1 مليار دولار) في الشركة لكي تصبح رابحة.

    كانت مجموعة "وستستار" و"جينتايو داناراسكا" الخاصتين ضمن مقدمي العروض لشراء حصة في شركة النقل أو إدارتها وفقا لما أفادت به صحيفة "إيدج" المحلية في وقت سابق، دون أن تذكر مصدر المعلومات.

    مهاتير محمد الخطوط الجوية الماليزية كوالالمبور

    الخبر التالى:

    الادعاء التركي يصدر أوامر باعتقال 250 عسكريًا بشبهة الارتباط بجولن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان