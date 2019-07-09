الكويت تتسلم 6 طائرات (320) إيرباص جديدة هذا العام

الكويت- (د ب أ):

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، اليوم الثلاثاء، عن تسلم بلاده ما بين خمس إلى ست طائرات جديدة من طراز (320) من شركة إيرباص، بداية من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم عن الجاسم قوله عقب لقائه عددا من المسؤولين في شركة (ايجه) التركية التي تدير مطار إسطنبول الجديد وقيامه بجولة ميدانية داخل المطار للاطلاع على التطور التكنولوجي المعتمد فيه وما يتعلق بأمن المطار والمحافظة على سلامة المسافرين، إن مؤسسة الخطوط الكويتية سوف تستكمل تسلم بقية الطائرات في العام المقبل ليصل مجموع الطائرات إلى 28 طائرة جديدة من إيرباص.

وأوضح أن زيارته الحالية إلى إسطنبول تأتي تلبية لدعوة من شركة (إيجه) لتشغيل المطارات وكذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجال النقل الجوي، كاشفا عن أن المؤسسة ستوقع مع شركة إيجه (اليوم الثلاثاء) اتفاقية "تشارك".

وأكد أن هذه الاتفاقية ستضيف بعدا آخر للتعاون القائم بين البلدين في مجال النقل الجوي، واصفا ذلك التعاون بانه "قوي" وسيزداد تطورا وازدهارا في المستقبل.

وأشار إلى أن اتفاقية "التشارك" تتعلق بالتعاون في تطوير الخدمات المقدمة بالمطارات مثل خدمات الكاونتر وقاعات الدرجة الأولى والبوابات إلى جانب إمكانية الحجز عن طريق الكويتية والسفر على الطيران الذي تم الاتفاق معه والعكس صحيح.

وأكد أن تركيا تعد من الوجهات الرئيسية المهمة وقد تكون الأولى بالنسبة للسياح الكويتيين نظرا للتقارب الكبير بين البلدين لافتا إلى توسع وتنوع رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى عدد من المدن السياحية في تركيا.

وذكر أن حركة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية شهدت مؤخرا ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.