مصدر بالمعارضة السودانية: الاتفاق مع "العسكري" جاهز.. والتوقيع الخميس

الخرطوم- (د ب أ):

توقع مصدر من المعارضة السودانية توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" بعد غدٍ الخميس.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير القول إن "لجنة صياغة الاتفاق ستسلم المسودة النهائية اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين المقبلين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس".

وماتزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس مناصفة ورئاسته بشكل دوري بين المجلس العسكري والمعارضة.

وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبدالله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب "المؤتمر" السوداني عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزراء، إلى جانب هاشم محمد الفضل الطبيب المقيم في بريطانيا.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو أنه لا يرغب في أن يكون "رئيسا للسودان". كما أكد في تصريحات لقناة "الحدث" أمس أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي. وشدد على أنه "لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير".​