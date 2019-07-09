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رئيس الأركان الإيراني: احتجاز ناقلة النفط "لن يبقى دون رد"

09:52 ص الثلاثاء 09 يوليه 2019
رئيس الأركان الإيراني: احتجاز ناقلة النفط "لن يبقى دون رد"

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، بأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق "لن يبقى دون رد".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول إن "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا في المياه الدولية جرى بذريعة واهية".

وشدد: "الإجراء البريطاني لن يبقى دون رد.. وعند الضرورة سنرد على هذا الإجراء في الوقت والمكان المناسبين".

واحتجزت الناقلة الخميس الماضي قرابة سواحل جبل طارق ما أثار جدلًا بين بريطانيا وإيران، واستدعت طهران السفير البريطاني ردا على ذلك. وجبل طارق إقليم بريطاني يقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا وتزعم مدريد أيضًا السيادة عليه.

وتقول حكومة جبل طارق إن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن النفط الخام الذي تحمله الناقلة كان في طريقه إلى مصفاة بانياس في سورية، بالمخالفة للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.​

محمد باقري جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية بريطانيا إيران

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