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أول سفيرة سعودية في واشنطن تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي

06:23 ص الثلاثاء 09 يوليه 2019
أول سفيرة سعودية في واشنطن تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي

الأميرة ريما بنت بندر

القاهرة- (مصراوي):

سلّمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، أوراق اعتمادها سفيرًا للسعودية لدى واشنطن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن سفيرة الرياض الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سلمت أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "فيس بوك"، صورة للأميرة ريما بجانب الرئيس ترامب الذي كان يحمل بيده أوراق اعتماد السفيرة.

وبدأت الأميرة ريما عملها الدبلوماسي في السفارة السعودية بواشنطن يوم الخميس الماضي، بعد أن عيّنتها بلادها في فبراير الماضي، سفيرة للرياض لدى واشنطن التي ترعرعت فيها الأميرة الشابة إبان عمل والدها الأمير بندر في منصب السفير على مدى 22 سنة.

وتشغل الأميرة ريما قبل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس من 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر عام 2017.

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