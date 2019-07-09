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    ترامب: لن نتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني لدينا

    12:08 ص الثلاثاء 09 يوليو 2019
    ترامب: لن نتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني لدينا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)

    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، اليوم الإثنين ، إن البيت الأبيض لن يتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني لدى واشنطن "كيم داروش" ، وذلك بعد وصف الأخير لإدارة ترامب بأنها حمقاء وضعيفة الكفاءة.

    ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، "أنا لا أعرف السفير ، إلا أنه ليس محبوباً أو حسن السمعة داخل الولايات المتحدة ، إننا لن نتعامل معه بعد الآن".

    من ناحية أخرى ، انتقد ترامب في تغريدته بريطانيا ورئيسة وزرائها تيريزا ماي بشأن ملف خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ بريسكت، واصفاً تعامل ماي في هذا الصدد بأنه "فوضى".

    وأضاف الرئيس الأمريكي "أبلغتها ما ينبغي القيام به ، إلا أنها (ماي) قررت اختيار طريق آخر".

    وأشار ترامب ، حسبما نقلت (سي إن إن) ، إلى أن الأخبار الجيدة في الوقت الراهن بالنسبة إلى المملكة المتحدة هو "أنهم سيكون لديهم في القريب العاجل رئيس وزراء جديد".

    وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت مؤخراً التحقيق في تسريب عدد من الرسائل الإلكترونية من سفيرها في واشنطن وصفت إدارة دونالد ترامب بأنها "حمقاء" وتفتقر للكفاءة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    ترامب السفير البريطاني البيت الأبيض تويتر الولايات المتحدة
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