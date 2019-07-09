أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أرغب في رئاسة السودان
القاهرة – مصراوي:
قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو إنه لا يرغب في أن يكون رئيسًا للسودان، فيما صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن القدس المحتلة ستظل عاصمة لإسرائيل، وواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الهجوم على إيران وأكد أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
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