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    رفع الحصانة عن سفير الفاتيكان لدى فرنسا إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي

    11:19 م الإثنين 08 يوليه 2019
    رفع الحصانة عن سفير الفاتيكان لدى فرنسا إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي

    سفير الفاتيكان لدى فرنسا

    باريس/روما - (د ب أ)

    رفع الفاتيكان الحصانة عن السفير البابوي إلى فرنسا، الذي يشتبه في ارتكابه اعتداء جنسيا، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين.

    وقالت الوزارة إنها تلقت معلومات من الفاتيكان بشأن رفع الحصانة بعدما تقدم المدعى العام في باريس بهذا الطلب.

    وبدأ المدعي العام تحقيقات مع لويجي فينتورا في بداية العام بعد تلقي اتهامات بأن فينتورا ارتكب جريمة اعتداء جنسي في مناسبة بمجلس مدينة باريس.

    واتهم فينتورا بالتحرش برجل آخر. ووجه رجال آخرون اتهامات مشابهة في وقت لاحق ضد فينتورا.

    وأكد الفاتيكان رفع الحصانة عن سفيره. وقال في بيان إن هذا الإجراء الاستثنائي يظهر أن ممثل البابا في باريس مستعد للتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية الفرنسية.

    فرنسا الفاتيكان الاعتداء الجنسي وزارة الخارجية الفرنسية لويجي فينتورا

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