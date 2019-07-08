  • عاجل:مباشر.. تونس 1 - 1 غانا.. التعادل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    الأمن التركي يوقف 55 مشتبها بتورطهم في تهريب البشر

    09:43 م الإثنين 08 يوليو 2019
    الأمن التركي يوقف 55 مشتبها بتورطهم في تهريب البشر

    الامن التركى - ارشيفية

    اسطنبول - (د ب ا)

    أوقف الأمن التركي، اليوم الإثنين، 55 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر، ضمن عملية واسعة.

    وفي تصريح صحفي، أوضح "حسين أشقين"، مدير أمن ولاية إزمير غرب تركيا، أن العملية شملت 8 ولايات بعموم البلاد،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

    وأضاف أن الأشخاص الـ55 جرى توقيفهم في ولايات أنقرة وأيدن وباليكسير وبورصة وجناق قلعة وإسطنبول وقوجه إيلي، إلى جانب إزمير.

    وأكد "أشقين" أن العملية ما تزال مستمرة، إذ أن العدد الإجمالي المستهدف يبلغ 80 شخصا، يشتبه في نشاطهم بتهريب مهاجرين إلى خارج البلاد.

    الأمن التركي تهريب البشر تركيا تهريب مهاجرين

    الخبر التالى:

    بريطانيا تتحرك لاحتواء أزمة وصف سفيرها لإدارة ترامب بـ"الخرقاء"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان