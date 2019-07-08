قبرص تدين الاعتداء التركي على حقوقها السيادية

نيقوسيا - (أ ش أ)

أعربت الحكومة القبرصية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للتنقيب التركي "غير القانوني" عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل الشرقي لقبرص، لافتة إلى أن ذلك يمثل اعتداءً على حقوق قبرص السيادية.

وذكرت الرئاسة القبرصية - في بيان نقلته صحيفة (قبرص ميل) على موقعها الإلكتروني- "ندين بشدة التصرفات التركية التي جاءت عقب شهرين من بدء أنقرة عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل الشرقي للجزيرة القبرصية".

وأضاف البيان "إرسال سفينة التنقيب الثانية يعد تصعيدًا تركيًا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".

كما اتهمت الحكومة، في بيانها، أنقرة برفض الانخراط في محادثات عن عمد بهدف إنشاء أمر واقع جديد.

ودعا البيان تركيا إلى ضرورة إدراك أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه المشاكل يكمن في فتح حوار مكثف وحاسم استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، قد قال في وقت سابق إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.

وتعد السفينة /ياووز/ هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.

ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي، الشهر المنصرم، تركيا إلى ضرورة وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها.