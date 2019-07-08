نائب رئيس المجلس العسكري: لا أرغب في رئاسة السودان

القاهرة – مصراوي:

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا يرغب في أن يكون رئيسًا للسودان.

وصرح في حديث لقناة "الحدث"، الإثنين، بأنه لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى التوافق حول خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء.

كما ندد بالهجوم المتواصل على قوات الدعم السريع التي يقودها وقال "الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو إخراجها من المشهد".

وردًا على الفوضى التي تلت فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، قال إن المسؤول عن الفوضى هو من أمر بفض الاعتصام، وذلك وسط اتهامات من قوى الحرية والتغيير المعارضة لقوات الدعم السريع بفض الاعتصام.

لكن حميدتي عاد وأكد على أن من "أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا".

وتابع: "ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين"، مضيفا "لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".

وتعهد حميدتي "بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين".

وكان رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أكد بدوره في حوار نشر اليوم الإثنين بصحيفة الشرق الأوسط، على عدم رغبته شخصياً، أو أي من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، في لعب دور سياسي بعد نهاية الفترة الانتقالية.

وقال: "طالبنا منذ البداية بألا يشارك أي شخص قد شارك في الفترة الانتقالية في المرحلة المقبلة، وأن يكتب ذلك في الاتفاقية".