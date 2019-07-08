نائب ترامب أمام "مسيحيون من أجل إسرائيل": القدس عاصمة الدولة العبرية

القاهرة – مصراوي:

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، إن القدس هي عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال كلمة له أمام حركة مؤيدة للدولة العبرية في الولايات المتحدة.

وهاجم بنس في كلمته إيران قائلا إن طهران يجب ألا تسيء فهم "ضبط النفس" الأمريكي وتعتبره ضعفًا، مضيفًا أن حملة الولايات المتحدة مارست حملة ضغط مكثفة على إيران لوقف ما وصفه بنشاط "تدميري خبيث".

وتابع بنس أمام أعضاء منظمة "مسيحيون من أجل إسرائيل" أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين، ووصف بنس الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران في 2015 بأنه "كارثي".

وطالما مارست حركة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" أو (CUFI)، ضغوطا لتمرير مشاريع قوانين ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين.

وكان أهم تلك المشروعات المقدمة للكونجرس ما يطالب بالقطع شبه التام للتمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية.