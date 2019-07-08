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    رئيس أوكرانيا: مستعد للقاء بوتين في بيلاروسيا

    06:04 م الإثنين 08 يوليو 2019
    رئيس أوكرانيا: مستعد للقاء بوتين في بيلاروسيا

    فولوديمير زيلينكسي

    كييف - (أ ش أ)

    أعرب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينكسي، عن استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في عاصمة بيلاروسيا /مينسك/؛ بهدف عقد محادثات من بمشاركة ألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا.

    وقال زيلينكسي -في فيديو نُشر على موقع للتواصل الاجتماعي اليوم /الاثنين/ حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- "أرغب في الوقت الحالي الانتقال إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نحن في حاجة إلى التحدث.. الأمر ضروري.. دعونا نناقش لمن تنتمي شبه جزيرة القرم ومن هو الغائب في دونباس".

    ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا قد تدهورت بعد ضم موسكو للقرم في عام 2014.

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    فولوديمير زيلينكسي بوتين بيلاروسيا جزيرة القرم

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