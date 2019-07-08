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    أمير مكة: إنشاء مطار خاص للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

    05:25 م الإثنين 08 يوليو 2019
    أمير مكة: إنشاء مطار خاص للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

    الأمير خالد الفيصل

    الرياض - (د ب أ)

    أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم الاثنين عن تخصيص أرض لمطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية الذي يعد امتدادا للمدينة المقدسة ، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، ويرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالمشروع. وفقًا لما ذكرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

    وقال أمير مكةإن مشروع الفيصلية سيضم كذلك مباني للإدارات الحكومية، وسيتم استخدام التقنية الحديثة في مشروع الفيصلية، لتكون النواة لمكة المكرمة كمدينة ذكية في عالم ذكي، والدعوة مقدمة لكل الشركات للمساهمة في تطوير المشروع.

    ومدينة الفيصلية هو أحد المشاريع التنموية الكبرى في منطقة مكة المكرمة التي كشف عنها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في يوليو 2017.

    الأمير خالد الفيصل أمير مكة تخصيص ارض مطار للحج والعمرة تويتر

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