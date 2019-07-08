السعودية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الرياض - (د ب أ):

أكدت السعودية أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياساتها الخارجية منذ تأسيسها، وأن القضية المركزية، هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية(واس) اليوم الإثنين عن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل تأكيده، في كلمة أمام مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ولفت الواصل النظر إلى رفض المملكة لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، مبينًا أنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا القانون ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.

ودعا المجتمع الدولي إلى مناصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.

على صعيد، آخر تعقد منظمة التعاون الإسلامي غداً، ندوة بعنوان "نصف قرن من الاحتلال والتمييز... من أجل المساءلة والعدالة"، على هامش الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وذلك بقصر الأمم التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة(واس)بأن المشاركين في الندوة سوف يبحثون جملة من القضايا في مقدمتها انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل, القوة القائمة بالاحتلال خاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين، وفرض قانون "قومية الدولة"، وقضايا مثل التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.