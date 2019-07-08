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الإطفاء الكويتية: لا خسائر جراء هزة أرضية ضربت البلاد

11:26 ص الإثنين 08 يوليه 2019
الإطفاء الكويتية: لا خسائر جراء هزة أرضية ضربت البلاد

هزة أرضية

الكويت - (د ب أ):

قالت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم الإثنين نتيجة زلزال ضرب غرب إيران "لم تحدث أي خسائر".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الاطفاء) ، في بيان صحفي اليوم، أن غرفة العمليات استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الارضية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أعلنت صباح اليوم رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير (الشبكة) الدكتور عبدالله العنزي إنه في العاشرة من صباح اليوم ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر، منطقة غرب إيران بعمق 10 كيلومترات، ويبعد عن الكويت مسافة 265 كيلو مترا.

إيران الإطفاء الكويتية زلازل الكويت

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