القوات الخاصة الافغانية تقتل 18 مسلحا من طالبان في فارياب

كابول - (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الافغانية 18 مسلحا من "الوحدة الحمراء" التابعة لحركة طالبان، وفرقة انتحارية تنتمي لطالبان في إقليم فارياب شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن الجيش قوله في بيان له إن القوات الخاصة قتلت المسلحين في منطقة جورماتش في فارياب.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة نفذت العملية في قرية قلم بالاق.

وأوضح البيان أن المسلحين ينتمون إلى "الملا ناظم"، قائد "الوحدة الحمراء"، ومولوي رحيم الله، قائد فرقة طالبان الانتحارية.