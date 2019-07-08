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    القوات الخاصة الافغانية تقتل 18 مسلحا من طالبان في فارياب

    10:37 ص الإثنين 08 يوليو 2019
    القوات الخاصة الافغانية تقتل 18 مسلحا من طالبان في فارياب

    القوات الخاصة الأفغانية

    كابول - (د ب أ):

    قتلت القوات الخاصة الافغانية 18 مسلحا من "الوحدة الحمراء" التابعة لحركة طالبان، وفرقة انتحارية تنتمي لطالبان في إقليم فارياب شمالي البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن الجيش قوله في بيان له إن القوات الخاصة قتلت المسلحين في منطقة جورماتش في فارياب.

    وأضاف البيان أن القوات الخاصة نفذت العملية في قرية قلم بالاق.

    وأوضح البيان أن المسلحين ينتمون إلى "الملا ناظم"، قائد "الوحدة الحمراء"، ومولوي رحيم الله، قائد فرقة طالبان الانتحارية.

    القوات الخاصة الافغانية كابول حركة طالبان فارياب

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