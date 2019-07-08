الأردن وفلسطين تدرسان إنشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني

رام الله - (د ب أ):

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين عن اتفاق مع الحكومة الأردنية على دراسة إنشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني من الحدود بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الوزارة أنه جرى الاتفاق أيضا مع الحكومة الأردنية على الربط الآلي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا على المعابر المشتركة، ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة على أن تنتهي أعمال الربط قبل نهاية الشهر الحالي.

وجاء التوصل إلى الاتفاق في ختام مباحثات أجراها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع نظيرة الأردني عز الدين كناكرية، أمس الأحد، في إطار اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان على مدى اليومين الماضيين.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تقوده الإدارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين، لدراسة إنشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني من الحدود كأحد الأنظمة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الجانب الأردني، وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الأردنية إلى فلسطين، على أن ينهي أعماله خلال ثلاثة أشهر.